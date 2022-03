Das große Versagen im Pernegger Asbest-Skandal

Mit der Ruhe ist es in Pernegg nun aber vorbei. Die „Krone“-Enthüllungen rund um Ablagerungen von Tausenden Tonnen an asbestverseuchten Tunnelaushubmaterial in der mittlerweile stillgelegten Tieber-Deponie sind Gesprächsthema Nummer eins. Aber warum wurde das Material überhaupt in einer Bodenaushubdeponie gelagert? Warum hat die Asfinag die Gefahr von derartigen Schlagzeilen in Kauf genommen und den gefährlichen Aushub nicht zu einer dafür vorgesehenen Baurestmassendeponie gebracht?