Drohnen statt Crew: China testet Robo-Schiff

Dutzende Drohnen an Bord

Die Zhu Hai Yun wird derzeit vom Land aus auf hohe See gesteuert. Am Einsatzort angekommen, soll die Steuerung einer Künstlichen Intelligenz übergeben werden. Diese soll Dutzende autonome Luft- und Wasserfahrzeuge koordinieren: Auf der Zhu Hai Yun werden Flugdrohnen, unbemannte U-Boote und intelligente Bojen eingesetzt, um ober- und unterhalb der Wasseroberfläche Informationen zu sammeln.