Unser Himmel füllt sich mit Blaulichtdrohnen

Feuerwehr stationiert in jedem Bezirk Drohne

„Die Vogelperspektive ist in vielen Einsatzsituationen eine wertvolle Ergänzung und hilft mit, Einsatzmittel zielgerichtet und optimiert einzusetzen“, fasst Eduard Paireder vom Landesfeuerwehrkommando OÖ zusammen. Als erstes Bundesland wird in jedem Bezirk ein Drohnen-Stützpunkt eingerichtet, mit Ende Mai gehen zwölf Flugkörper in Betrieb, bis Jahresende sind alle Bezirke ausgestattet. Neben Lageübersicht bei Bränden oder Großereignissen wie Überflutungen oder Hagelschlag sollen die Drohnen auch zur Detektion von Gefahrenstoffen und Strahlenquellen genutzt werden – aus sicherer Distanz für die Feuerwehrleute. Die Feuerwehr-Drohnenpiloten machen ihre Ausbildung an einer Flugschule, werden bei der Austro Control geprüft und bekommen einen Spezialkurs für Einsatzpiloten. „Jede Feuerwehr kann ihre eigene Drohne anschaffen“, heißt es beim Landesfeuerwehrkommando. Löschen kann die Luftunterstützung übrigens aber noch nicht.