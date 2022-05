Drei tote Soldaten nach Militäreinsatz im Irak

Neuer Einsatz geplant

Am Montag hatte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan von einem möglichen neuen Einsatz in Nordsyrien gesprochen. Dort geht das Militär vor allem gegen die Kurdenmiliz YPG vor und beherrscht bereits Grenzgebiete. Die Regierung stuft sowohl die YPG als auch die PKK als Terrororganisation ein. Die PKK ist zudem in den USA und in Europa ebenfalls als solche eingestuft. Schweden und Finnland sollen die beiden Vereinigungen angeblich unterstützen, weshalb die türkische Regierung derzeit den Beginn des NATO-Aufnahmeverfahrens blockiert.