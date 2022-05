Trennsystem für Müll beim Innsbrucker „Sonnendeck“

Ein überaus beliebter Treffpunkt unter den Studierenden ist das sogenannte „Sonnendeck“ an der Franz-Gschnitzer-Promenade hinter der Innsbrucker Universität. In lauen Sommernächten wird dort gerne bis in die frühen Morgenstunden gefeiert - und freilich ordentlich Müll produziert. Damit dieser in Zukunft sauber getrennt wird, hat die Stadt zusammen mit der Ikb in einem Pilotprojekt ein entsprechendes Trennsystem eingerichtet...