JUMP DOME: Spiel, Sport und Spaß für Groß & Klein

Spiel, Sport & Spaß: Der JUMP DOME bietet in Klagenfurt und in Linz auf mehreren tausend Quadratmetern großartige Attraktionen für kleine und große Sportler. Ob Wallrunning oder Ninja-Warrior-Parcours - in den beliebten JUMP DOME Trampolinparks kommt jeder auf seine Kosten! Für alle Bildungseinrichtungen, von Kindergärten über Schulen bis hin zu Universitäten, ist der Besuch im JUMP DOME im Juni als Monat des Schulsports sogar noch günstiger. SCHOOL JUMP macht‘s möglich!