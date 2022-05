Hunderte tote Fische sorgen für Beunruhigung

Ein Massen-Fischsterben in der Raab bei Gleisdorf in der Steiermark sorgt für Beunruhigung: Aufsichtsfischer Josef Petz entdeckte mehrere Hundert tote Fische, die Feuerwehr sammelte am Montag die Kadaver ein. Die Ursache ist noch unklar, der Chemiealarmdienst wurde eingeschaltet.