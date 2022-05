Wunschtrainer Kleer bei Traiskirchen an Bord!

„Es hat endlich für beide gepasst und hat geklappt. Ich bin sehr zufrieden“, so Trost, „Hans kennt die Liga in und auswendig. Er wird aber nicht nur als Trainer aktiv sein, sondern wird mich auch im sportlichen Bereich und bei den Transfers unterstützen.“



Die Zusammenstellung des Kaders für die nächste Saison wird eine große Aufgabe werden. Die Gespräche mit den Spielern haben ja schon begonnen. Die Ausgangssituation hat sich nach dem Abstieg der Admira in die 2. Liga allerdings verändert. „Leider hat es die Admira erwischt. Jetzt werden natürlich einige junge Spieler in der Südstadt bleiben und nicht zu uns wechseln. Aber da mache ich mir keine Sorgen, dann kommen halt andere“, so Trost weiter.



Reizvolle Aufgabe

Kleer gilt in der Ostliga ja als Meistertrainer - jetzt muss er in Traiskirchen aber entwickeln. „Genau das hat mich bei der Aufgabe gereizt. Ich habe in den letzten Jahren immer eine Meistermannschaft formen müssen und das Ziel war der Aufstieg. In Traiskirchen ist das jetzt eben eine andere Situation“, erklärt Kleer.



Fokus jetzt aber noch in Stripfing

Bevor es nach Traiskirchen geht hat Kleer aber noch mit seinem Klub Stripfing zwei Pflichtspiele zu bestreiten. Am Freitag wartet das Duell gegen Mauerwerk und dann gibt es da noch das Finale im Ostliga-Cup gegen den Wiener Sport-Club. „Natürlich werden wir versuchen beide Spiele zu gewinnen. Das ist mein Anspruch. Leider hat es mit dem Meistertitel nicht geklappt, aber Stripfing wird es im nächsten Jahr wieder versuchen.“