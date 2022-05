Landskroner Siegesparty dank Scharfschütze Gatti

Was für ein irrer Titelkampf! Nach drei Runden hatte Landskron die Führung in der Unterliga West übernommen, Ende April verloren – um sich jetzt im Derby gegen Rivale VSV den Platz an der Sonne zurückzuholen. Weil Offensiv-Ass Philipp Gatti sich vor 1000 Fans in Minute 93 (!) nach einem geblockten Ball ein Herz nahm, die Kugel aus 25 m zum 1:0 im Kreuzeck versenkte! „Es war genial, wir sind alle explodiert! Einfach ein perfekter Schlusspunkt“, strahlte Heim-Trainer Bernhard Seebacher.