Sturm setzt auf Bewährtes in der Verteidigung

Alle Sturm-Spieler sind noch nicht auf Urlaub: Acht Mann aus dem Profikader (Maric, Stückler, Komposch, Nelson, Wels, Trummer, Lang und Schendl) halten in Graz-Messendorf die Stellung, sollen dem Zweier-Team am Dienstag in der Regionalliga Mitte gegen Treibach zu den für den Aufstieg nötigen drei Punkten verhelfen.