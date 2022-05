Sturm droht schon der erste Abgang

Erst am vergangenen Donnerstag meinte Andreas Schicker zur „Steirerkrone“: „Ich bin schon darauf eingestellt, dass im Sommer Angebote kommen werden. Alles andere würde mich überraschen.“ Dass es so schnell gehen würde, damit hat Sturms Sportchef aber vermutlich auch nicht gerechnet. Im Rahmen des letzten Saisonspiels steckten Schicker und Max Hagmayr in Wien die Köpfe zusammen. Der Grund: Alexander Prass!