Freiluftfestival in Innsbrucks Feiermeile

„Bögen in einem anderen Licht“

Entstanden ist die Idee zum Bogenfest laut David Prieth (Kulturzentrum p.m.k. und Club Commission) bereits vor zwei Jahren: „Wir wollten die Bögen in einem anderen Licht präsentieren. Ich glaube, es hat sich in den letzten Jahren eh etwas getan in der öffentlichen Wahrnehmung, dass die Bögen eben nicht nur ein gefährlicher Ort sind, sondern dass sie ein lebenswerter Ort sind.“