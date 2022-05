Feuerwehr fand bewusstlosen Mann im Stiegenhaus

Dramatische Situation bei einem Wohnungsbrand am Linzer Bindermichl: Um 23.20 Uhr meldete ein Zeuge in der Nacht auf Sonntag über Notruf einen Wohnungsbrand in einem Mehrparteienhaus. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand die Wohnungen im ersten Stockwerk bereits im Vollbrand. Aufgrund der starken Rauchentwicklung war ein Betreten des Stiegenhauses nicht möglich.