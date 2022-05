Maria Alm: Abrissbescheid für Brücke wird bekämpft

Ende April flatterte dem Tourismusverband ein Bescheid der Bezirkshauptmannschaft Zell am See ins Haus. Die kleine Brücke über die Urslau in Hinterthal muss unverzüglich gesperrt und bis Ende November abgetragen werden – die „Krone“ berichtete. Gegen das Ende des Rundwegs am Talschluss in der Maria Almer Ortschaft Hinterthal setzten sich Bürger und Gäste zur Wehr. Es gab Duzende Gespräche, sogar eine Petition für den Erhalt der Brücke wurde gestartet.