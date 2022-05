Petition soll Urslau-Brücke in Hinterthal retten

Carolin O’Sullivan ist die Brücke über die Urslau eine Herzensangelegenheit. Als Jugendliche hat sie in Hinterthal Sommer- und Winterspaziergänge unternommen. Seit neun Jahren lebt die Deutsche mittlerweile in Dienten. „Es wäre sehr traurig, müsste die Brücke wirklich weg. Auch wegen meiner Kinder“, sagt die zweifache Mutter. Am Montag startete sie kurzerhand eine Online-Petition. Das Ziel: der Erhalt der Brücke. „Irgendwas musste ich machen, auch wenn ich nicht weiß, ob es etwas bewirken wird.“