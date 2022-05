Mbappe verkündet Wechsel-Entscheidung in TV-Show

Wechselt er, bleibt er? Kein Thema beschäftigt die französische Fußballwelt so sehr wie die Frage, wo Kylian Mbappe in Zukunft nach Toren jagen wird. Wie die Sportzeitung „L‘Equipe“ berichtet, soll der Stürmer seine Entscheidung jedoch bereits am Sonntag in der TV-Sendung „Telefoot“ verkünden.