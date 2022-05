Hat PSG einen Nachfolger für Mbappe gefunden?

Moise Kean, der bereits in der Saison 2020/21 für PSG gespielt hatte, steht offenbar kurz vor der Rückkehr in den Parc de Princes. Wie italienische Medien berichten, wollen die Verantwortlichen des Scheich-Klubs den 22-jährigen Mittelstürmer in die französische Hauptstadt lotsen, um ihn in die Fußstapfen von Mbappe treten zu lassen.