Novak Djokovic auf der Jagd nach Rafael Nadal

Ewige Männer-Bestenliste bei Grand-Slam-Turnieren (Anzahl der Titel):

21 Rafael Nadal (ESP)*: Australian Open (2), French Open (13), Wimbledon (2), US Open (4) - zuletzt Australian Open 2022

20 Roger Federer (SUI)*: Australian Open (6), French Open (1), Wimbledon (8), US Open (5) - zuletzt Australian Open 2018

20 Novak Djokovic (SRB)*: Australian Open (9), French Open (2), Wimbledon (6), US Open (3) - zuletzt Wimbledon 2021

14 Pete Sampras (USA): Australian Open (2), Wimbledon (7), US Open (5)

12 Roy Emerson (AUS): Australian Open (6), French Open (2), Wimbledon , (2), US Open (2)

11 Rod Laver (AUS): Australian Open (3), French Open (2), Wimbledon (4), US Open (2)

11 Björn Borg (SWE): French Open (6), Wimbledon (5)

10 Bill Tilden (USA): Wimbledon (3), US Open (7)

8 u.a. Andre Agassi (USA), Henri Cochet (FRA), Jimmy Connors (USA), Ivan Lendl (CZE/USA), Fred Perry (GBR), Ken Rosewall (AUS)

1 u.a. Dominic Thiem (AUT)*: US Open 2020; Thomas Muster (AUT): French Open 1995