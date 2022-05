Kraft: Training mit Cobra soll Flügel verleihen

Karner sieht „viele Gemeinsamkeiten“

Innenminister Gerhard Karner begrüßte das Skisprung-Team in Wiener Neustadt, im ÖSV gebe es ähnlich wie bei der Cobra „keine andere Einheit, die so viel und so hoch in der Luft unterwegs“ sei. „Es gibt viele Gemeinsamkeiten in der Arbeit“, ergänzte Karner, einzig beim Körperbau herrsche ein gewisser Unterschied.