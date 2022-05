Steiermark machte weniger Schulden als befürchtet

Krieg, Teuerung und Corona bereiten Sorgen

Auf der anderen Seite stiegen unter anderem die Ausgaben durch die Endabrechnung der Sozialhilfeverbände (plus 28,5 Millionen Euro), durch Investitionen in Verkehrsinfrastruktur aufgrund von Fahrbahnschäden (plus 16,5 Millionen Euro) sowie (noch) nicht vom Bund refundierte Corona-Kosten in der Höhe von rund 70 Millionen Euro.