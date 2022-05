Wifo fordert „Gas-Sparpaket“ - auch für Haushalte

Ob sich alle nötigen Vorkehrungen bis Herbst ausgehen, hänge gar nicht an Energieministerin Leonore Gewessler (Grüne), so der Wifo-Chef: „Sie hat jetzt die Vorkehrungen getroffen, damit das regulatorisch funktionieren kann, aber das Gas muss nach Österreich kommen. Wenn morgen der Gashahn abgedreht wird oder wenn eine Leitung zerstört wird auf dem Weg von Russland nach Österreich, dann wird das schwer. Der Ersatz durch Flüssiggas ist nicht leicht zu beschaffen. Das müsste ja über Italien gehen oder über Flüssiggasterminals aus Westeuropa. Das ist gar nicht einfach.“ Natürlich sei auch „ein Run eingetreten“, da alle Ersatz für russisches Gas bräuchten: „Das macht es schwer - das macht es auch teuer“, so Felbermayr.