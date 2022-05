GAK wildert weiter bei der Konkurrenz

Der 24-jährige Offensiv-Allrounder Levan Eloshvili war seit 2014 bei den Kapfenbergern, nun verstärkt er den GAK in der zweiten Liga. Für die „Falken“ schoss er in jener in 110 Spielen 17 Tore und legte 10 weitere auf. In der aktuellen Saison war er der beste Scorer (sieben Treffer und drei Assists) von Kapfenberg. Außerdem spielte Eloshvili, der als Jugendlicher mit seinen Eltern aus Georgien geflüchtet war, viermal für die U21 Georgiens.