Öl-Embargo-Streit: Kanzler-Kritik an EU-Kommission

Kanzler Karl Nehammer hat am Dienstag im Rahmen eines Treffens mit seinem tschechischen Amtskollegen Petr Fiala in Prag die EU-Kommission wegen des Streits um das Öl-Embargo gegen Russland kritisiert. „Ich halte es grundsätzlich für angebracht, auch für die Kommission, erst Ergebnisse zu verkünden, wenn Verhandlungen vollinhaltlich abgeschlossen sind. Das Gegenteil kann man auch tun, dann sieht man das Ergebnis wie jetzt in der Diskussion“, so Nehammer.