Leni Klum borgte Heidis altes Kleid für Prom-Night

Und jetzt wird studiert

Nach ihrem Abschluss will Leni, die bereits als Model arbeitet, auf die Uni und Innenarchitektur und Kunst studieren. „Ich will aufs College gehen, am liebsten in New York. Aber ich will auch weiter modeln“, verriet sie kürzlich im „Red“-Interview. Und sie war sich sicher: „Meine Mama wird mich bestimmt jeden Tag anrufen und wird mich fragen: Wie war dein Tag? Hast du gegessen? Sie wird ständig wissen wollen, wie es mir geht.“