Tiroler Schmuggel-Bande gesprengt: Fünf Festnahmen

Im Zuge der Ermittlungen wurden durch das Stadtpolizeikommando Innsbruck fünf Beschuldigte ausgeforscht und festgenommen. Sie wurden in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert. In Zusammenarbeit mit den deutschen Behörden konnten zwei getrennt arbeitende Suchtmittel-Lieferanten in Deutschland ermittelt und eingesperrt werden. Dabei stellte man rund einen Bargeldbetrag von 106.000 Euro sicher. Dieses Geld sei ebenfalls der österreichischen Gruppe zuzuordnen, heißt es.