Sohn hängte sich an Vaters Pkw, als dieser wegfuhr

Der Siebenjährige ist am Montagnachmittag in Mauthausen vor der Ausfahrt des elterlichen Hauses bei einem Unfall schwer verletzt worden. Laut Polizei fuhr der 43-jährige Vater mit seinem Pkw aus der Ausfahrt in Richtung Straße. Sein Sohn rannte ihm aus noch ungeklärter Ursache nach und hielt sich am Außenspiegel fest. Als der Mann das bemerkte, bremste er, wodurch der Bub aber zu Boden stürzte und sich schwer verletzte.