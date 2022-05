Reise nach Israel voller Hoffnung und Warnung

Zvi Nigals Blick und Stimme sind klar. Gebrechlichkeit ist ihm sichtlich fremd. Emotion nicht. „Ich bin zutiefst dankbar. Jetzt schließt sich der Kreis“, sagt er auf dem Podium im lauschigen Garten der österreichischen Botschaft in Herzliya. Der Kreis ist bald 100 Jahre. Zvi Nigal, geboren 1923 als Sohn jüdischer Eltern in Wien, erhielt am Sonntag den Simon-Wiesenthal-Preis. Für sein Engagement im Kampf gegen Antisemitismus.