Russischer Koch sorgt sich um zwei Ukrainerinnen

Zwei ukrainische Mütter, die vor dem Krieg in ihrer Heimat nach Österreich geflüchtet sind, arbeiten seit Mittwoch in der Küche des Gastrolokals „Tafelspitz“ von Jochen Reumüller in Braunau. Diese Tätigkeit tut ihnen gut. Der russische Muslim Mustafa (22) hat beide dort unter seine Fittiche genommen, leitet sie in der Küche an und hilft seinen Schützlingen auch dabei, gut Deutsch zu lernen.