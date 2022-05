Wird WSG Tirol nun zum Zünglein an der Waage?

Daran denkt beim LASK freilich keiner. Auch wenn sich Trainer Dietmar Kühbauer am Samstag beim 1:1 im OÖ-Derby in seinem zweiten Spiel mit den Athletikern neuerlich mit einem Punkt begnügen musste. Zumindest die zweite Hälfte der Vorstellung in Ried konnte ihn zufriedenstellen. „Ab der 50. Minute war die Mannschaft am Platz, die ich sehen wollte. An der zweiten Hälfte messe ich meine Mannschaft in Zukunft“, sagte Kühbauer. Gegen die Admira „werden wir versuchen, das auch durchzuziehen“.