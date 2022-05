Star-Kicker David Alaba holte ihn als Kritiker

Der Job in Israel machte aus mir einen anderen Menschen“, verrät Ruttensteiner in seinem Haus in Wolfern. „Ich sehe heute vieles gelassener als früher.“ Nach seinem Rausschmiss 2017 nach 16 Jahren als ÖFB-Direktor meldete sich Topstar David Alaba: „Er bat mich, jedes Bayern-Spiel von ihm als Kritiker beinhart zu analysieren.“