Ibiza-Aufdecker gründeten eine Investigativ-Firma

Generell sei bemerkbar, dass sich die internationale Zusammenarbeit von Investigativjournalisten verbessert habe. „Es ist ein logischer Schritt. Wir leben in einer Zeit, in der Skandale und Missstände selten nur ein Land betreffen“, so Obermaier. Dennoch habe es mehrere erfolgreiche Recherchekooperationen gebraucht, um das Bewusstsein in der Branche dafür zu etablieren.