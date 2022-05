K.o.-Tropfen trüben in Graz die Partylaune

Mit einem Bier schlenderte Karin (Name geändert) bei einer Silent Disco im Grazer Stadtpark durch die Menge. Am Weg tratschte sie mit Freunden, immer wieder nippte sie an ihrem Getränk. „Plötzlich wurde es schwarz!“ Karins Erinnerung setzt erst wieder am nächsten Tag ein: „Ich hab wahnsinnige Kopfschmerzen gehabt und mir war übel und schwindelig.“ Drei Tage lang plagten sie Nachwehen.