Hofer will erst 2028 wieder zur Bundespräsidenwahl

Hofer will sich auf seine Beraterfirma konzentrieren

Ob die FPÖ Parteichef Herbert Kickl ins Rennen schicken könnte, ließ Hofer offen. Die Gremien würden auf Vorschlag des Parteiobmannes entscheiden. „Er wird sich sicherlich viele Gedanken darüber machen.“ Kickl hat Anfang Mai betont, die Freiheitlichen hätten gleich mehrere geeignete Personen - und zwar Männer wie Frauen. Die FPÖ wolle sich aber „nicht zu früh in die Karten schauen lassen“. Hofer will sich nun vorerst auf seine Beratungsfirma im Bereich Pflege konzentrieren.