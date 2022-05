Notrufe aus Becker-Zelle: Boris hat Klaustrophobie

So ein Leben hinter Gittern kann schon mal zu einer ausgewachsenen Klaustrophobie führen. Darum habe Boris Becker auch bereits darum gebeten, dass die Tür seiner Zelle nicht geschlossen wird, heißt es. Dumm nur, dass nicht jeder Wärter im Häfn in Wandsworth, in dem der ehemalige Ausnahmesportler gerade einsitzt, mit einer Sonderbehandlung des VIP-Häftlings einverstanden zu sein scheint. Die Folge: Gleich mehrmals soll Becker am Wochenende den Notrufschalter in seiner Zelle gedrückt haben, damit die Tür geöffnet wird.