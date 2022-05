Mann in Baden-Württemberg tötete Frau und Tochter

Laut den Ermittlern soll der Familienvater die 33-jährige Ehefrau und die gemeinsame sechs Jahre alte Tochter am Donnerstagabend ermordet haben. Anschließend beging er Suizid. Der vierjährige Sohn wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei in Ludwigsburg mitteilte. Eine Bekannte der Ermordeten hatte die Polizei alarmiert, da sie sich sorgte.