Mutmaßlichem Messerstecher „tut es sehr leid“

„Wir ermitteln wegen versuchten Mordes“, erklärt Elena Haslinger von der Staatsanwaltschaft einen Tag nach dem blutigen Streit zweier Brüder in der Stadt Salzburg. Wie berichtet, gerieten zwei Brüder (18 und 26 Jahre alt) am Mittwoch in Salzburg aus unbekannten Gründen in Streit. Der Jüngere soll dann gegen 15 Uhr ein Messer gezogen und seinem Bruder in den Bauch gestochen haben. Dieser wurde verletzt, aber in stabilem Zustand ins Krankenhaus gebracht.