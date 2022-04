Nach Herz-Drama: Agüero-Comeback bei Beckham?

Nun ließ der Argentinier jedoch mit einem Sager aufhorchen. „Erst gestern habe ich über ein Comeback nachgedacht. Inter Miami hat mich angerufen, ich habe jedoch abgelehnt. In zwei Jahren vielleicht. Mal sehen“, so Agüero über ein Angebot von Inter Miami, dem Klub von England-Legende David Beckham. Die Fans dürfen also weiterhin hoffen.