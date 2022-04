Statue: Manchester City ehrt Rekordscorer Agüero

City hatte am letzten Spieltag der Saison 2011/12 einen 1:2-Rückstand gegen die Queens Park Rangers in ein 3:2 verwandelt. Aguero scorte das entscheidende Tor - eines von insgesamt 260 in 390 Einsätzen in einem Jahrzehnt mit City. Er steuerte zu insgesamt vier Premier-League-Trophäen, einem FA-Cup-Titel und sechs Liga-Cup-Gewinnen bei.