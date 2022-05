Ibrahimovic-Film „I Am Zlatan“ ab 19. Mai im Kino

Kung-Fu-Torre und Co.

Das beschriebe Ego früherer Tage hat Ibrahimovic jedenfalls bis heute begleitet, während er es längst an die Spitze der Fußballwelt geschafft hat. Der Stürmer hat in vier der fünf großen Fußballligen für einige der größten Clubs der Welt gespielt. Dabei ist er mit spektakulären Toren in Kung-Fu-Manier aufgefallen, aber zugleich auch immer wieder mit selbstbewussten wie nicht selten arroganten Sprüchen. Der ichbezogene Titel „I Am Zlatan“ (Original: Jag är Zlatan), den auch David Lagercrantz‘ Ibrahimovic-Biografie aus dem Jahr 2011 trug, kommt somit nicht von ungefähr.