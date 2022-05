Die fünf größten Irrtümer beim Parken in Wien

2. Einfahrten: „Vor meiner eigenen Hauseinfahrt kann ich mein Auto abstellen - hier gilt die Kurzparkzone für mich nicht.“ Falsch. Zwar dürfen Hauseigentümer oder Mieter vor der eigenen Einfahrt stehen. Allerdings: Befindet sich diese Einfahrt in einer Kurzparkzone, gilt die Kurzparkzonenregelung auch für sie. In diesem Fall muss die Gebühr (Pickerl oder Parkschein) bezahlt werden. „Bei Verstoß droht sonst eine Strafe“, so Verkehrsexperte Authried.