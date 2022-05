Bis zu 234 Euro für Dauerparkplätze in Österreich

Je zentraler, desto teurer

Auch in unmittelbarer Nähe zur Salzburger Altstadt waren 2021 bis zu 182 Euro für einen Dauerparkplatz fällig. Am Stadtrand ließen sich nicht überdachte Stellplätze hingegen bereits ab 58 Euro anmieten. Wer seinen Wagen in der Nähe des Inn-Ufers abstellen will, zahlte im Vorjahr bis zu 181 Euro monatlich. Am Innsbrucker Stadtrand war das Parken mit Stellplatzmieten ab 63 Euro deutlich preiswerter.