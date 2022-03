60 Punkte: Irving-Rekord bei Sieg für Brooklyn!

Aufgrund seines Impfstatus muss Nets-Star Kyrie Irving bei Heimspielen weiterhin auf der Bank Platz nehmen - umso mehr heißt es bei Auswärtsspielen Gas geben. So auch in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Orlando. Unglaubliche 60 Punkte konnte der Point Guard auf das Scoreboard hämmern, wobei er acht von zwölf Dreiern sowie zwölf seiner 13 Freiwürfe verwandelte. Allein zur Halbzeit zählte Irving bereits 41 Treffer auf seinem Konto.