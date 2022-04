Krimi-Sieg für Celtics + Irving zeigt Mittelfinger

Die Celtics schlugen die Brooklyn Nets in letzter Sekunde. Jayson Tatum erzielte den entscheidenden Korb mit der Schlusssirene zum 115:114. Boston jubelte erneut über eine starke Teamleistung, bei Brooklyn stach dagegen Kyrie Irving mit 39 Punkten heraus. Der frühere Celtics-Profi legte sich in der hitzigen Partie mehrfach mit den Fans in Boston an und zeigte ihnen auch den Mittelfinger.