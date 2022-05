Greenpeace blockiert gigantisches Soja-Schiff

Niederösterreicherin an Aktion beteiligt

An der Aktion ist auch die Niederösterreicherin Clarissa W. aus Mödling beteiligt. „Ich bin heute hier, weil ich im Supermarkt mit Sicherheit wissen will, dass ich dort keine Produkte aus Wald- und Naturzerstörung kaufe“, erklärte sie in der Greenpeace-Aussendung ihren Einsatz. „Auf den Verpackungen preisen Unternehmen immer wieder an, dass sie nachhaltig und umweltfreundlich produzieren. Aber in Wirklichkeit landen weiterhin extrem viele Produkte aus Naturzerstörung in den Supermarktregalen. Das muss endlich aufhören! Und dafür protestiere ich heute friedlich.“