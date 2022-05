Tschickstummel: (Aus)Dämpfer für die Umwelt

Österreich versinkt in einem Meer an Tschickstummeln. Bestes Beispiel: Sogar auf den drei kleinen Grünbereichen zwischen Hofburg und Parlament haben Sammler unlängst in nur drei Stunden über 17.000 Raucher-Überbleibsel gefunden. Das ist einerseits ein ästhetischer Faktor - denn gerade vor ehrwürdigen Institutionen und Gebäuden sollten Raucher so viel Anstand haben und ihre Hinterlassenschaften wenigstens in den bereitgestellten Mistkübeln entsorgen. Alleine in Wien stehen dafür schon 21.600 öffentliche Aschenbecher bereit.