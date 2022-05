Lebensretter: Kärntner (61) nach Unfall reanimiert

Ein Kärntner ist am Montag nach einem Unfall auf der Nord/Weinviertel Autobahn (A5) reanimiert worden. Der 61-Jährige dürfte bei Poysdorf (Bezirk Mistelbach) mit seinem Wagen von der Straße abgekommen sein, berichtete die Polizei am Dienstag per Aussendung. Der Pkw blieb quer zur Fahrtrichtung stehen. Nachkommende Lenker und ein Polizist führten eine Herzdruckmassage durch, bis Rettung und Notarzt eintrafen. Der Mann wurde daraufhin in die Klinik Floridsdorf nach Wien geflogen.