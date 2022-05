Kerosin95: „Ich würde gerne jedem nett begegnen“

Wirst du in Clubs aufgrund deiner Songs tatsächlich angegriffen?

Aufgrund meiner Identität passiert immer irgendwas. Ich bin erst 27 und habe schon regelmäßig Sexismus und Transfeindlichkeit erlebt. Was ich in echt nicht draufhabe, das kann ich in meinen Texten umsetzen. Per se bin ich sehr verunsichert, auf der Bühne als Kerosin95 kann ich mich aber wehren. Deshalb ist das Projekt eine Utopie, in der ich mich ausleben kann. Ich würde nicht immer nur von Wut sprechen. Ich werde wütend gemacht. Ich bin der softeste Boy überhaupt, wenn mich die Leute gut kennen. Ich möchte jedem sehr nett begegnen, aber das geht leider nicht immer. Kerosin95 ist nicht nur ein Ventil, es macht sich miteinhergehend etwas Großes damit auf, das mir hilft. Nach den Konzerten kommen junge Transteens, die sich für die Musik bedanken, weil es für sie wichtig ist. In meiner Jugend habe ich beim Feuerwehrfest in Mureck keine Queers gesehen. Es gab keine Cis-Lesben oder Cis-Schwule, maximal Alfons Haider. Ich weiß nicht, wie es für mich gewesen wäre, hätte ich in meiner Jugend nicht-binäre Leute gesehen. Ich hörte den Begriff nicht-binär vor etwa fünf Jahren das erste Mal. Mir hat das in der Schule niemand gesagt. Ich wusste nur, ich müsste das und das sein, weil es so in meinem Reisepass steht. Deshalb ist die reine Sichtbarkeit so wichtig. Wenn ich einer 14-jährigen nicht-binären Person ein gutes Gefühl gebe, ist das schön.