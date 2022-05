In der Gaißau laufen Gespräche mit Investoren

Bernhard Eibl – bis vor Kurzem noch Geschäftsführer der Bergbahnen – sprach sich gegenüber der „Krone“ zuletzt gegen einen Verkauf des Skigebiets aus. Aus dem In- und Ausland gibt es allerding Interessenten für die Lifte. Das bestätigte zuletzt auch Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) am Rande einer Landtagssitzung. Und: Mit zumindest einem der möglichen Käufer soll es laut „Krone“-Informationen auch konkrete Gespräche geben. Offiziell äußern will sich dazu aber niemand in der Region.