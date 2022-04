Gaißauer Bergbahnen droht nun die nächste Klage

Den Abriss aller Lifte kündigte er in der vergangenen Woche via Rundschreiben noch selbst an. Ein Blick ins Firmenbuch zeigt allerdings: Bernhard Eibl ist nicht länger Geschäftsführer der krisengebeutelten Gaißauer Bergbahnen. Diese Funktion hat demnach mittlerweile seine Lebensgefährtin Lisa Schmidlechner inne. Eibls Vater scheint als Prokurist auf.