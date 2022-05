Kremls Flugshow wegen „Schlechtwetter“ abgesagt?

Bei der traditionellen Militärparade in Moskau am 9. Mail sollten Kampfjets in einem spektakulären Manöver eigentlich den Buchstaben „Z“ über dem Roten Platz formen - doch die spektakulär geplante Flugshow wurde wegen „schlechten Wetters“ abgesagt. Auf Bildern vom Event schaut die Lage am Himmel jedoch gar nicht so düster aus ...